Nuuk: Lang kø og mundbind ved valgstedet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 06. april 2021 - 19:16

Vejen op til valgstedet i Inussivik i Nuuk er ensrettet i anledning af dagen. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at det er valgdag for Inatsisartut, kommuner, menighedsrådet og bygdebestyrelser i dag 6. april. I Nuuk er der restriktioner om antal personer i hallen ad gangen og vælgerne får tilbudt håndsprit og mundbind ved indgangen.

En lang kø af biler og folk på gåben fylder området omkring hallen.

Blandt dem står Sofie Frederiksen omkring klokken 16.00 for at stemme til Inatsisartut og kommunalvalget i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hun har under valgkampen fulgt godt med i partiernes debat om boligproblematikken, og hun lægger ikke skjul på, at hun vil stemme på Naleraq.

Leiff Josefsen

- Jeg er meget enig i, at man skal kunne have mulighed for at overtage egen bolig nemmere. I Nuuk er der lange ventelister til boliger, og derfor har jeg fulgt med i partiernes boligpolitik, fortæller Sofie Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller, at hun vil bruge valgaftenen foran fjernsynet.

Festdag for demokrati

I alt er der 13.467 stemmeberettigede til Inatsisartut i Nuuk, mens 13.956 af borgerne i Nuuk kan stemme til kommunalvalget.

Klokken 17.00 har 32,86 procent af borgere i Kommuneqarfik Sermersooq stemt til Inatsisartut, mens 32,08 procent af borgerne har stemt til kommunalvalget, viser en opgørelse i kommunens hjemmeside.

Selvom de seneste dages stormvejr godt krydret med regn har gjort vejene nærmest ufarbare, så har partierne indfundet sig ved valgstedet i Nuuk.

Siumut, Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Demokraatit og flere andre byder vælgerne på kaffe og godt til ganen, hvor borgere også kan få reklamegaver som flag, nøgleringe og oplukkere med partiers logo på.

Flere emner optager

Leiff Josefsen

- Jeg synes, det er vigtigt, at partier har en klar uddannelsespolitik. Fordi det er vigtigt, at folkeskolen fungerer, så unge kan komme ud i uddannelsesverdenen godt klædt på med gode karakterer, fortæller Axel Ingemann Jeremiassen.

Han er blandt vælgerne, der står udenfor Inussivik og venter på at komme til for at stemme. Det er dog ikke kun uddannelse, han vil fokusere på ved valget.

- Så vægter jeg også erhvervslivet højt, blandt andet indhandlingssteder for fiskeri. Og så er det vigtigt, at landbruget udvikles i takt med klimaforandringer, så vi bliver mere selvforsynende med kød og grønt, siger han. Han vil bruge valgaftenen med sin familie.