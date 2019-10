Nuuk: Lær hvordan du redder liv

redaktionen Onsdag, 16. oktober 2019 - 11:14

I dag, onsdag, er international hjertestarterdag. En dag hvor der sættes fokus på vigtigheden af at træde til med livreddende førstehjælp ved hjertestop.

I Danmark afholdes dagen hvert år af Dansk Råd for genoplivning og TrygFonden i samarbejde med frivillige aktører i Danmark. I år deltager også Grønland for første gang nogensinde. Det bliver med frivillige førstehjælpsinstruktører fra Kalaallit Røde Korsiat.

Arrangement på Nuuk Center

- Alle kan blive ramt af et hjertestop, uanset alder og køn og også uden nogen varsel. Når man får hjertestop, stopper hjertet med at slå og man stopper dermed også at trække vejret, der kommer derfor ingen ilt rundt i kroppen, siger Julie Senderovitz fra Kalaallit Røde Korsiat i en pressemeddelelse.

I forbindelse med hjertestarterdagen afholder Kalaallit Røde Korsiat et arrangement på Nuuk Centret.

Bliv tryg ved at bruge en hjertestarter

- Hjernen får ingen ilt, og hjernen overlever kun få minutter uden ilt. Hvis der ikke iværksættes livreddende førstehjælp indenfor meget kort tid, er chancen for at overleve derfor stærkt reduceret.

- Anvendelsen af hjertestarter inden for de første kritiske minutter, er derfor en meget vigtig del af et genoplivningsforsøg. Hjertestarteren er lavet til at alle kan og må bruge den, og derfor er det enormt vigtigt, at være tryg ved at bruge en hjertestarter og dermed også turde bruge den, lyder det fra Julie Senderovitz.

Arrangementet på Nuuk Centret sker fra klokken 14.00 til 19.00.