Nuuk: Kvinde i kritisk tilstand efter påkørsel

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. december 2020 - 12:40

En 25-årig mand er tilbageholdt, efter at han i en bil natten til mandag påkørte en kvinde i centrum af Nuuk.

Påkørslen skete i området foran forretningen Nuka Din Tøjmand på Aqqusinersuaq omkring klokken 00.30, og manden er blandt andet sigtet for spirituskørsel.

Det oplyser vagtchef ved Grønlands Politi Julie Senderovitz Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Ifølge vagtchefen har den 25-årige forklaret, at han ikke opdagede, at han havde påkørt kvinden. Det fandt han først ud af, da han stod ud af bilen i bydelen Nuussuaq over en kilometer fra, hvor påkørslen fandt sted.

Har siddet fast på bilen

- Da føreren stiger ud af bilen, får han øje på hende. Hun har siddet foran på bilen mellem kofanger og forhjul.

- Så ringer føreren af bilen efter en ambulance. Da ambulancen kommer frem, tilkalder den politiet, som anholder føreren, fortæller Julie Senderovitz Bendtsen.

Den påkørte kvinde var stadig i live men er ifølge politiets oplysninger slemt tilskadekommen, og hendes tilstand betegnes som kritisk. Der er tale om en kvinde i 50'erne, som er bosat i Nuuk.

Søger vidner

Politiet efterforskning skal nu klarlægge de nærmere omstændigheder omkring påkørslen.

I den forbindelse søger politiet mulige vidner, som har befundet sig i området på Aqqusinersuaq omkring 00.30 natten til mandag.

Politiet vil gerne tale med folk, der har været i området på tidspunktet, også selvom de måske ikke har set selve hændelsen.

Indtil videre er den 25-årige blevet sigtet for sprirituskørsel. Han er derudover også sigtet for yderliger to paragraffen, der handler om at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Sermersooq Kredsret har besluttet, at manden fortsat tilbageholdes, mens politiet efterforsker sagen.