Nuuk: Klasser og institutioner åbner tirsdag

Merete Lindstrøm Mandag, 13. september 2021 - 15:39

Fire skoleklasser og tre daginstitutioner i Nuuk har i den seneste uges tid været lukket på grund af Corona-smitte. Da der er tale om den særligt smitsomme Delta-variant har alle, der har været udsat for smitte været sendt i karantæne i syv dage, frem til en re-test kan erklære dem smittefrie.

Tirsdag åbner Timmiaaqqat, Narsarmiutaq og tre klasser på USK, mens Illu og en klasse på ASK genåbner 16. september. Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq mandag eftermiddag.

Beslutningen om at åbne institutioner og skoleklasser er taget i samarbejde med landslægen.

Børnene og de ansatte i den integrerede daginstitution Timmiaaqqat, AKO Narsarmiutaq og i tre klasser på USK er alle blevet re-testet i dag mandag. Alle der er smittefrie ved testen kan kommet tilbage, lyder beskeden.

Børn og voksne i AKO Illu og i en klasse på ASK skal re-testes den 15, september. De smittefrie kan vende tilbage fredag den 16. september.

Personer, der ikke er blevet testet må først vende tilbage til skole eller institution 14 dage efter den blev lukket. Det vil sige den 24. september for Timmiaaqqat, Narsarmiutaq og USK og den 26. september for Illu og ASK. Børn under to år er kun fritaget for dette krav, hvis de kommer fra familier uden kendt smitte, oplyser kommunen.