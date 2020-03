Nuuk: Ingen fremmøde hos politiet uden aftale

redaktionen Torsdag, 19. marts 2020 - 17:07

Det vil gælde frem til den 8. april, skriver politiet i Nuuk i en pressemeddelelse.

- Vi er her stadig, men fra i morgen den 20. marts klokken 8.00, vil der i Nuuk ikke være mulighed for fysisk fremmøde ved Nuuk Politi uden aftale. Ligeledes er servicesektionen i Nuuk lukket ned, fremhæves det.

Andre byer forløber som normalt

- Vi er i en særlig situation for tiden, hvor det er vigtigt, at vi holder afstand. Det betyder, at fra i morgen begrænses mulighederne for fysisk fremmøde hos Nuuk Politi. Det betyder selvfølgelig ikke, at Grønlands Politi lukker ned. Vi vil naturligvis være i gadebilledet, som vi plejer, lyder det fra politiet.

For hastende henvendelser kan du som altid kontakte vagtcentralen på tlf. 701448.

Betjening på kysten forløber som normalt.