Nuuk: Hunde ved drikkevandssø kan politianmeldes

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 07. september 2021 - 12:43

En helt almindelig søndag i starten af måneden mødte en borger fem forskellige hunde på sin vandretur til Cirkussøen ved Nuuk, som er en del af drikkevandsforsyningen i hovedstaden.

Borgeren har dokumenteret oplevelsen og på billeder i toppen af denne artikel kan man se hundeluftning lige ved siden af skiltet, hvor man kan se, at der ikke må ske hundeluftning ved cirkussøen.

- Vi er kede af, hvis hundeluftning foregår omkring Cirkussøen på trods af, at der bliver skiltet med, at det er forbudt. Vi vil på de kraftigste opfordre borgerne til at passe på vores fælles drikkevand ved ikke at lufte hunde, grille eller bade ved Cirkussøen, lyder det fra kommunen.

Kommuneqarfik Sermersooq har gentagne gange informeret borgerne om at man ikke må bade i drikkevandssøerne eller grille og lufte hunde i området, men lige lidt ser det ud til at hjælpe.

Kommunen gør opmærksom på, at borgerne kan få påbud fra kommunen, og hvis det ikke hjælper kan det ende med en politianmeldelse.



- I dette tilfælde ved vi ikke, hvem det er, der har forbrudt sig mod reglerne, så vi har ikke mulighed for at gribe ind. Hvis vi modtager beviser for, at nogen ikke overholder reglerne i en vandspærrezone, vil vi normalt sende dem et påbud, og hvis ikke det har nogen effekt, ville det næste skridt være en politianmeldelse, oplyser kommunen til Sermitsiaq.AG.