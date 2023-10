Nuuk: Den gamle lufthavnsvej må vente lidt endnu

Merete Lindstrøm Søndag, 29. oktober 2023 - 08:16

I marts 2022 oplyste Kalaallit Airports på sin hjemmeside, at strækningen mellem Siaqqinneq til afkørslen mod anstalten ville blive lukket fra d. 28. Marts og at der i lukningsperioden ville være adgang til lufthavnen og anstalten via Illerngit 2001.

I samme ombæring oplyste KAIR, at arbejdet forventes afsluttet i september 2023. Men den gamle lufthavnsvej er endnu ikke åbnet.

Kommunikationschef for KAIR, Mikkel Bjarnø Lund, oplyser til Sermitsiaq.AG at entreprenøren ved udmeldingen i marts arbejdede med en arbejdsplan hvor Aqisseqarajooq og strækningen fra eksisterende terminal mod fængslet var planlagt til at blive færdig før den nordlige bane.

Åbner i slutningen af året

Den plan er senere blevet opdateret for at sikre den bedst mulige fremdrift i projektet generelt og selvfølgelig i forhold til selve landingsbanen-delen i særdeleshed. Det er inden for entreprenørens ansvarsområde at lave den slags ændringer, oplyser Mikkel Bjarnø Lund.

Vejen til anstalten er færdig og åbnet, så det er jo kun det sidste stykke op til den eksisterende terminal, der mangler, for at begge lufthavnsveje i Nuuk Igen kan bruges.

- I den gældende arbejdsplan sigter vi efter at få færdiggjort og åbne vejen sammen med ibrugtagningen af den fulde bane, det vil sige i slut 2024, lyder meldingen.

Kilde: KAIR