Nuuk: Første spadestik markerer opførelse af ny brandstation

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 05. februar 2021 - 07:49

Byggeriet af Nuuks nye brandstation er gået i gang.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Charlotte Ludvigsen (IA) tog det første spadestik torsdag eftermiddag i bidende kulde og under overværelse af håndværkere og brandmænd.

Brandstationen bliver næsten 100 meter lang med 14 porte, og fordeler sig over mere end 2.800 kvadratmeter. Her ses brandmændene i forbindelse med første spadestik-arrangementet. Leiff Josefsen

- Planen og tegningerne ser meget imponerende ud, så vi kan roligt regne med, at det bliver et flot syn, når den nye bygning på to etager står færdig, sagde borgmesteren i sin tale.

Brandstationen, som skal ligge på kommunens entreprenørplads ved Pukuffik i Nuuk, skal være mere end 2800 kvadratmeter, og vil blive opført i to etager. Det vil koste mere end 100 millioner kroner at bygge den moderne brandstation.

Bygningen bliver opført i to etager med gode personalefaciliteter, garager, vaskehal og værksted Leiff Josefsen

- For en brandstation er også selve placeringen enormt vigtig, da det er afgørende at kunne rykke hurtigt ud til alle borgere i tilfælde af brand. Denne placering kommer til at sikre en fornuftig reaktionstid i hele Nuuk inklusiv den kommende nye bydel, Siorarsiorfik, fremhævede Charlotte Ludvigsen i sin tale.

Entreprenørfirmaet MT Højgaard skal stå for byggeriet, og det forventes, at den vil stå klar til brug den 1. maj 2022.

Beredskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Knud Petersen Leiff Josefsen