Nuuk: Filmproducer bliver leder af filmværkstedet

redaktionen Tirsdag, 02. april 2019 - 15:24

Film.gl ansætter nyuddannede filmproducer Aka Hansen som leder af

filmværkstedet i Nuuk. Hun blev ansat 1. april.

- Jeg ser frem til at starte og glæder mig i al ydmyghed til at være med til at bygge en ny generation af unge filmskabere op og dygtiggøre den allerede eksisterende talentmasse vi har her i landet, siger Aka Hansen i en pressemeddelelse.

Stor erfaring

Aka Hansen har produceret nogle af de største grønlandske film produceret herhjemme, blandt andre Qaqqat Alanngui og Hinnarik Sinnattunilu og som for nyligt blev færdiguddannet på den danske filmuddannelse Super16 i København.

- Det er en stor og vigtig opgave og målet bliver at overbevise støttegiverne om at filmværkstedet skal forblive. Filmværkstedet er en stor og vigtigt sten i professionalisering af fremtidens filmbranchen her i landet, lyder det fra Aka Hansen.

Filmværkstedet er støttet af Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret og har på nuværende tidspunkt en tre årig opstartsstøtte.