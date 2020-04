Nuuk: Daginstitutioner åbner mandag - skolerne onsdag

Merete Lindstrøm Fredag, 17. april 2020 - 17:44

På fredagens pressemøde oplyste Kim Kielsen, at daginstitutioner og folkeskoler kan åbne gradvist i Nuuk fra mandag i næste uge.



- Der har været gode resultater med åbning af folkeskoler uden for Nuuk, og alle uddannelsesinstitutioner i Grønland. Dermed åbnes der gradvist for daginstitutioner og folkeskoler i Nuuk fra på mandag, fremgår det af en pressemeddelelse fra Selvstyret.

Kommuneqarfik Sermersooq fik derefter travlt med at finde ud af, hvordan åbningerne skulle effektueres, og det viser sig, at folkeskoleeleverne skal væbne sig med lidt tålmodighed.

Gradvis åbning

- På pressemødet sidste mandag var meldingen, at afgangseleverne skulle prioriteres højest i den gradvise åbning, men eftersom eksamenerne er blevet aflyst, går vi ud fra, at det ikke længere er tilfældet. Derfor laver vi en gradvis åbning for alle elever, fortæller direktør for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq Lone Nukaaraq Møller til Sermitsiaq.AG

Kommunens plan er følgende:

- Lærerne møder ind på mandag for at lave nødskemaer, fordi eleverne skal opdeles i formiddagshold og eftermiddagshold. Skolerne i Nuuk vil derfor først være klar til at modtage elever på onsdag, oplyser Lone Nukaaraq Møller.

Selv om det var ventet, at skoler og daginstitutioner skulle åbne mandag, har lærerne haft travlt med at fjernundervise og dermed ikke haft mulighed for at lave de endelige forberedelse til en åbning, som kræver nødskemaer.

Mere enkelt er det for fritidsordninger, børnehaver og vuggestuer: de åbner alle mandag.