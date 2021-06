Alle Nuukborgere får tilbudt vaccine

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 22. juni 2021 - 11:49

I dag får unge mellem 18 og 20 år og borgere på 49 år og ældre i Nuuk tilbud om vaccine mod coronavirus med vaccinetypen Moderna.

De næste par uger vil over 9.500 borgere i Nuuk få tilbudt vaccinen. Og der er en god grund til, at de unge får tilbuddet som de første, forklarer landslæge Henrik L. Hansen.

- Selvom de unge ikke bliver så syge, så er de i stor grad med til smittespredning af coronavirus. Det er set i Danmark og andre steder. Og for at undgå større risiko for smittespredning starter vi med at tilbyde de unge vaccinen, siger Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Rejsende kan vaccineres

Grønland får i øjeblikket omkring 7.000 doser af Moderna-vaccinen hver anden uge fra Danmark. Landslægen forsikrer, at der er nok vacciner til at tilbyde alle aldersgrupper, som skal vaccineres de næste par uger.

Samtidig opfordrer myndighederne borgere, der skal rejse ud af Nuuk, og derfor kommer til at misse deres egen vaccineringsdato, til allerede at troppe op i dag efter klokken 17:00 ved Ukaliusaqs idrætshal for at modtage vaccinen.

- Vi opfordrer borgere, der skal rejse ud af byen og derfor ikke kan være i byen til deres egen vaccinationsdag til allerede nu at modtage vaccinen. Det gør vi for at sikre, at så mange som muligt får vaccinen, siger han.

Du kan se på corona.nun.gl hvornår din aldersgruppe får tilbudt vaccinen.