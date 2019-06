Nuuk: Billeder fra nationaldagen

redaktionen Fredag, 21. juni 2019 - 16:00

Vejret bød på høje skyer i morgenstuden i nationaldagen i Nuuk.

Masser af mennesker var i Kolonihavnen i den særlige dag, hvor der var masser af aktivitet.

Den nye borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Charlotte Ludvigsen holdt tale til de mange fremmødte.

Borgmester Charlotte Ludvigsen Leiff Josefsen

- Nationaldagen er en dag, hvor jeg personligt fyldes med taknemmelighed. Det er nu ti år siden, at Kommuneqarfik Sermersooq blev oprettet, og jeg er virkeligt stolt over, at jeg i dag kan stå her som borgmester for både øst og vest. Vi har brug for dette sammenhold mellem øst og vest nu – og dette sammenhold er vores sande rigdom, men kun hvis vi, forstår at værne om det og holde fast i, at vi kan, hvad vi vil. Det er dét, vi skal bygge vores fremtid op omkring: Dét at stå sammen, støtte og hjælpe hinanden – hver dag, sagde hun blandt andet.

