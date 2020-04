Nuuk: Arktisk Kommando måtte i aktion i nat

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 19. april 2020 - 11:11

Grønlands Politi fik anmeldelsen omkring klokken 22.30 lørdag aften. En bekymret borger havde observeret en båd mellem Nuuk og Nordlandet, og det var ikke til at vide, om båden var kommet i problemer i snestormen.

- Så vi indgik et samarbejde med Arktisk Kommando. Det var ængstelse, der var grundlaget for samarbejdet, da vi ikke vidste på det tidspunkt, om båden var i problemer, oplyser vagtchef i Grønlands Politi, Søren Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Et Arktisk Kommando fartøj sejlede mellem Nuuk og Nordlandet for at observere, om båden og personen eller personerne i, var i problemer. En storm hærgede Nuuk, og der var høje bølger. Ligesom der fortsat er storm i dag.

- Der er ingen anmeldelser om savnede personer. Og der var heller ikke noget, der indikerede, at vi skulle indlede en SAR-operation. Men for en sikkerheds skyld undersøgte vi omstændighederne, siger Søren Bendtsen, der oplyser, at det ikke lykkedes at komme i kontakt med båden.

Båd formentlig kommet i havn

Vagtchefen fortæller, at Grønlands Politi ikke kunne vurdere, om vedkommende, der sejlede til Nuuk, havde mistet orienteringen under stormen og den tætte nedbør.

- Men der er en formodning om, at vedkommende er kommet i havn. Vi fik en anmeldelse noget senere om, at en båd var kommet i havn, så vi formoder det er den omtalte båd, vi søgte efter, siger han.

- Vi ved ikke, om vedkommende vidste, at politiet og Arktisk Kommando prøvede at komme i kontakt med personen. Men hvis man er opmærksom på, at politiet leder efter én i det uvejr, så bør man kontakte politiet når man kommer i land. Så ville vi vide, at personen er kommet i sikkerhed, opfordrer Søren Bendtsen, vagtchef i Grønlands Politi.

Arktisk Kommandos fartøj afsluttede eftersøgningen efter et par timers sejlads mellem Nuuk og Nordlandet.