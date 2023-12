Nuuk: 8-årige børn bag vold og hærværk

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 30. november 2023 - 11:49

Grønlands Politi måtte for præcis en måned siden skrive til de sociale myndigheder i Kommuneqarfik Sermersooq efter en særdeles travl nat, hvor en gruppe unge i alderen otte til 14 år skabte store problemer med aggressiv og konfronterende adfærd over for politiet, sociale myndigheder og borgere.

Politiet vurderer, at der er tale om en gruppe børn på cirka 10 stykker, hvoraf de fleste bor på institutioner.

Uddrag fra nattens hændelser

Læs blot disse redigerede nedslag fra politiets rapport om natten den 30. oktober til 31. oktober, der blev videresendt til forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq:

Kl. 22.00: Børnehjemsbørn og børn, der ikke er fra børnehjemmet, skaber uro og går amok nær et børnehjem.

Kl. 23.15: En gruppe unge overfalder en anden dreng ved Vinslottet

Kl. 23.30: 8-10 unge laver uro/uorden ved et andet børnehjem

Kl. 00.41: Unge er i gang med at knuse ruden til Nota Bene.

Kl.00.50: 19 knuste ruder på ASK-skolen

Kl. 00.50: En enkelt rude knust i Tandklinikken

Kl. 01.12: Børn leder efter biler med ulåste døre ved blok 8.

Kl. 02.57: Seks børn forsøger at åbne biler. En sort bil står med tændte forlygter uden personer indeni.

Forvaltning for Børn og Familie besluttede straks efter henvendelsen fra politiet at sætte ekstra fokus på en indsats med Tryghedspatruljen som frontfigurer i nattelivet.

I almindelighed kører Tryghedspatruljen hver nat fra kl. 20.00 til 02.00, mens der kører to patruljer i weekender og på lønningsdage.

Forvaltningsdirektør Frederik Lundblad oplyser til kommunalpolitikerne på dagens udvalgsmøde, ”at mange unge først begynder deres udfordrende adfærd efter kl. 02.00 uden for Tryghedspatruljens arbejdstid”, da de unge øjensynligt er vidende om Tryghedspatruljens arbejdstider.

Øget tryghedspatruljering

- På grund af den stigende uro om natten i Nuuks gader vil Forvaltning for Børn og Familie sætte ind med yderligere to tryghedspatruljer i november måned, lyder det i orienteringen til politikerne. Det betyder, at man har øget indsatsen til at dække tidsrummet frem til kl. 04.00.

Kommunikationschef Lars Damkjær fra Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at den fokuserede indsats i løbet af november fra blandt andet Tryghedspatruljens side har båret frugt.

- Tryghedspatruljen agerer nu på samme tidspunkter som tidligere, da noget tyder på, at man har fået løst problemet, oplyser Lars Damkjær.

- Men forvaltningen har besluttet at hæve indsatsen med Tryghedspatruljen, når skolernes juleferie træder i kraft for at imødekomme eventuelle nye problemer, oplyser kommunikationschefen.

Politiet oplever mærkbar ændring

Vagtchef Ole Hald fra Grønlands Politi oplyser over for Sermitsiaq.AG, at det er politiets overordnede vurdering, at der i de seneste uger er faldet ro på i forhold til problemerne med hærværk i Nuuk.

Tryghedspatruljen består af socialpædagogiske medarbejdere, der aktivt kontakter unge, der opholder sig i bybilledet i aften- og nattetimerne. De tilbyder blandt andet at køre de unge hjem og eller sætte de unge i kontakt med en sagsbehandler, hvis hjemmet ikke er trygt.