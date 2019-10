Nuuk Water Taxi udvider sin flåde

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 28. oktober 2019 - 16:42

Det er kun tre år siden, at den første gule taxi-båd kom til Nuuk. Nu er man oppe på en flåde af fire gule både, der kan tage seks passagerer, og en 12 personers Targa 37 er netop sat i drift.

Det er især oplevelsesture såsom hvalsafari, isfjordssejlads, fisketure samt nordlysture, der har skabt grobunden for en god forretning, kombineret med sejladser til Qooqqut, Qoornoq og Kapisillit.

Stigende efterspørgsel

-Vi har mærket en stigende efterspørgsel efter større og hurtige både, fortæller ejer og direktør Anders Lykke Laursen i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Vi har nu valgt at tage det næste skridt for at sikre kvalitet og efterspørgsel. Derfor har vi lavet selskabet om til et aktieselskab, og på den måde kan vi med det samme udvide flåden med den første 12-personers Targa 37, der faktisk allerede er kommet til Nuuk og sejler.

Bestyrelsen

Den nye bestyrelse består af:

Espen Andersen (formand), der var den oprindelige stifter af Ilulissat Water Taxi. Han har specialiseret sig i turisme-iværksætteri og udvikling af turismeprodukter i Grønland. Han er nu direktør i Greenland Shorex.

Administrerende direktør Jørgen Nielsen fra Topas Explorer Group, som satser stærkt på at udvikle turismen i Grønland, og har gjort det i de sidste 20 år.

Administrerende direktør Per Steen Larsen, Pisiffik A/S.

I dag har selskabet syv ansatte og med planerne om at udvide flåden yderligere forudser Anders Lykke Laursen endnu flere ansatte.

Selv om vinteren står for døren vil man fortsat kunne bringe folk rundt i Godthåbsfjorden i nord og de øvrige fjorde i syd.

Vintersejlads

- Vi sejler nu hele året, og denne vinter sejler vi med tre Targa ́er, der er lukkede kabinebåde med siddepladser til alle, varmesystem, og med toilet ombord. Og vi har for de kommende år lavet en udvidelsesplan for vores flåde, så vi er klar til at imødekomme den stigende efterspørgsel, oplyser direktøren.