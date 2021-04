Nuuk Water Taxi har mistet egenkapital

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 16. april 2021 - 15:33

Nuuk Water Taxi fik et underskud på knap 600.000 i selskabets første regnskab, der dækkede en 14 måneders periode frem til årsskiftet 2020/21. Dermed røg egenkapitalen fra et plus på en halv million kroner til et minus på knap 90.000 kroner.

Bruttofortjenesten er opgjort til 2,7 millioner kroner, men alene personaleomkostningerne har ædt over 2,6 millioner kroner af denne post. Selskabet står med gældsforpligtigelser, der er over 9,1 millioner kroner.

Det oplyses ikke, hvor mange penge selskabet har fået via de offentlige hjælpepakker, og det oplyses i regnskabet, at ”personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder”.

Ledelsen: Tilfredsstillende

Uanset at selskabet har tabt aktiekapitalen anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende.

- Ledelsen forventer et noget højere aktivitetsniveau og et positivt resultat i den kommende periode som følge af justeringer i forretningsplanen og forventer på den baggrund at kapitalgrundlaget vil blive retableret gennem driften, oplyses det i regnskabet.

Ledelsen gør opmærksom på, at udbruddet af coronavirus har udfordret Nuuk Water Taxi, hvor man har været nødsaget til at etablere foranstaltninger, så man sikrer medarbejdernes helbred og sundhed.

Usikre tider

- Nuværende og eventuelle fremtidige politiske og økonomiske foranstaltninger, som måtte blive sat i værk, vil kunne afstedkomme finansielle risici knyttet til Nuuk Water Taxi drift og eventuelt begrænse Nuuk Water Taxis handlemuligheder, lyder det om fremtiden.

Nuuk Water Taxi ejes af direktør Anders Lykke Laursen sammen med Topas Explorer Group. Bestyrelsesformanden i selskabet er Jørgen Sølvsten Nielsen.