Nuuk Snow Festival starter i dag

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 04. marts 2021 - 12:45

Deltagere og tilskuere er mødt op ved den gamle bydel i Nuuk, kolonihavnen, da Nuuk Snow Festival startes i gang klokken 10.00 torsdag. Frem til søndag den 7. marts skal de otte hold forme sneblokke i en af de to kategorier, som er figurativ og non-figurativ.

En af arrangørerne af Nuuk Snow Festival fortæller, at der samlet er omkring 40 personer, der skal være med til festivalen.

- Udover de otte hold har vi flere frivillige, der skal arbejde med os under festivalen, fortæller Maannguaq Rosing, der er en af arrangørerne.

Lysshow og musik

Udover skulpturer vil der også være lysshow og musik lørdag aften.

Søndag klokken 14.00 kåres vinderne af årets Nuuk Snow Festival.

- Det glæder os, at der år efter år er flere frivillige. Vi har et kæmpe arbejde forud for hver snefestival, men når tilslutningen af frivillige er stort, og der er interesse for at forme skulpturerne, så viser det, at vores arbejde betaler sig. Jeg er glad for, at det lykkes hvert år, siger Maannguaq Rosing og slutter:

- Jeg håber, at vi igen i år vil opleve sammenhold og glæde.