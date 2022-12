Nuuk Snow Fest vender tilbage i 2023

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 29. december 2022 - 10:48

Der er ikke meget sne i Nuuk lige op til juledagene. Men forberedelserne til næste års Nuuk Snow Fest er allerede i gang. Arrangørerne kan nemlig ikke vente på, at en større mængde sne falder, før de går i gang med at gøre klar til festivalen, der plejer at vare i fire dage.

Til næste år skal Nuuk Snow Fest holdes i dagene 2.-5. marts 2023.

Det meddeler arrangørerne bag Snow Festival i en pressemeddelelse.

- Nuuk Snow Fest er et godt sted for familiehygge om dagen. Om aftenen forvandles festivalpladsen til det perfekte datespot med lysshow og mødestedet for venner til koncerten. Vi håber, at vi gentager sidste års succes, dog med lidt bedre vejr, siger arrangør og projektleder Alberte Parnuuna.

Brug for frivillige

Arrangøren oplyser, at det er gratis at deltage til konkurrencen. Men for borgere, der har lyst til at deltage til festivalen og ikke ønsker at lave skulptur, er der mulighed for at melde sig som frivillige.

- Vi har brug for al den hjælp vi kan få. Det kan være stort som småt. Det kan for eksempel være som varmestuemester, der sørger for, at der er kaffe og te til deltagerne og de frivillige. Eller det kan være som content creator, der sørger for, at der bliver lagt billeder og videoer op på vores profiler, siger Alberte Parnuuna.

Programmet for Nuuk Snow Fest 2023 bliver offentliggjort til februar.