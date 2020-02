Nuuk slipper alligevel ikke for øjebæ

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 19. februar 2020 - 11:53

Den 13. marts sidste år kunne Sermitsiaq.AG komme med den gode nyhed, at det var lykkedes lufthavnsselskabet at slippe for at opføre adskillige 80 meter høje master med indflyvningslys i toppen på det fjeld, der ligger syd for enden af banen, og som fra Qinngorput-vejen rager ud i Malenebugten.

- Det har vist sig, at det ikke vil gå nævneværdigt ud over regulariteten, at vi fjernede indflyvningsmasterne på den sydlige side af vejen, der går ud til Qinngorput, oplyste projektchef Jesper Nordskilde, Kalaallit Airports, for knap et år siden.

Nu viser det sig, når man spørger hårdt ind til sagen, at lufthavnsselskabet har ændret beslutning.

Er det korrekt, at I er blevet pålagt at opføre indflyvningsmaster i den sydlige ende?

- Det har hele tiden været planen, at der skulle være indflyvningsmaster i den sydlige ende, lyder svaret fra administrerende direktør Peter A. Wistoft til Sermitsiaq.AG.

- Jamen for et år siden sagde din projektchef Jesper Nordskilde noget andet?

- Ja, det er korrekt, at Trafik- og Byggestyrelsen ikke ville tillade, at masterne blev sløjfet, siger Peter A. Wistoft, der imidlertid vender tilbage til redaktionen for at få præciseret den udtalelse.

- Den primære årsag til, at vi etablerer master med indflyvningslys, er, at vi på den måde kan forbedre regulariteten med seks procent, præciserer Peter A. Wistoft over for Sermitsiaq.AG.

Han afviser, at spørgsmålet om master eller ej er et spørgsmål om at leve op til sikkerhedskravene, stillet af Trafik- og Byggestyrelsen.

Lufthavnsselskabet fik sidste år lavet en video, der illustrerer, hvordan hele byggeriet vil påvirke byen og komme til at se ud. Her er masterne på fjeldhalv-øen ud i Malenebugten også udeladt, hvilket er med til at forskønne omgivelserne til den nye lufthavn.

Se foto taget fra videoen herunder, red.:

I denne video fremgår det ikke, at halvøen, der rager ud i Malenebugten skal udstyres med syv 80 meter høje master med indflyvningslys i toppen Kalaallit Airports