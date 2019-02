Nuuk skruer op for fødevare-blusset

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 17. februar 2019 - 08:02

Sermersooq Business Council har allerede ansat en projektleder, der skal forsøge at skabe en såkaldt fødevareklynge, hvilket er et sted, hvor man forsøger at samle alle mulige aktører, der har med fødevareudvikling at gøre.

Fødevarer griber ind i mangt og meget og på tværs af traditionelle brancher: produktion, innovation, sundhed, forskning, iværksætteri, kultur og turisme.

Fællesskab

- I Sermersooq Business Council er fødevarer et strategisk fokusområde, og vi anvender klyngeudvikling som et erhvervsudviklende redskab, hvilket først og fremmest indebærer, et fokus på at få virksomheder til at samarbejde med hinanden, og realisere mål i fællesskab, udtaler Rune Fridorff-Hansen, der er direktør i hovedstadens erhvervsråd.

Projektlederen for det nye fokusområde er Anne Nivíka Grødem, og hun skal forsøge at tiltrække nye aktiviteter, hvor man samarbejder på tværs ved vidensdeling, formidling og synlighed.

Store ambitioner

- For nyligt havde fødevareklyngen sit første møde i 2019, og her blev klyngens nye navn besluttet: ”NERISA - an Arctic Food Cluster”. I første omgang fokuseres der på de lavt hængende frugter og lokale kræfter. Det er dog NERISA’s vision, at klyngen skal have et nationalt og internationalt fokus på sigt, deraf navnet, fremgår det af presssemeddelelsen.

Det fremgår, at NERISA’s medlemmer er optaget af de barrierer som madiværksættere oplever, når de ønsker at omsætte idé til forretning.

Én af de barrierer som er blevet identificeret er fødevarelovgivningen, der i dag gør det vanskeligt at starte small-scale fødevareproduktioner eller tilbyde madoplevelser til turister.

Minikonference

- NERISA har igennem en positiv dialog med Departementet for Erhverv & Energi, og Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug, fået mulighed for at komme med anbefalinger til revideringen af fødevarelovgivningen, oplyser Sermersooq Business Council, der inviterer til en minikonference den 6. marts, hvor emnet er Gastro-turisme og oplægsholdere fra blandt andet Norge, Island og Færøerne.