Nuuk-skoler serverer stadig skolemad

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 23. marts 2020 - 10:39

Børn i folkeskolen vil stadig kunne få den gratis skolemad selv om skolerne er lukket og i øjeblikket kun har et nødberedskab for de børn af forældre, som bliver nødt til at gå på arbejde og ikke kan finde alternativ pasning, fremgår det af en meddelelse fra Kommuneqarfik Sermersooq.

- Vi har aftalt med vores leverandør, at de hver dag leverer mad til de børn, der er i nødpasning, plus et par ekstra portioner til hver skole, så vi har mulighed for at give mad til børn, der kun kommer for at få noget at spise, fortæller direktør for Forvaltning for Børn og Skole, Lone Nukaaraq Møller.

Vil ikke svigte

Borgmester Charlotte Ludvigsen forklarer, hvorfor man opretter den mulighed:

- Vi må desværre erkende, at der findes børn i vores kommune, der er afhængige af skolemaden. Det ville ikke være rimeligt at svigte dem i en tid, hvor deres verden er blevet vendt på hovedet, og de derfor i forvejen er ramt af utryghed.

Kommuneqarfik Sermersooq har på mandag mulighed for at bespise op til 20 elever på hver skole. Viser behovet sig større, vil kommunen sørge for et større antal. Maden vil komme i madpakker, så børnene kan tage madpakken med sig hjem.

Der er også nødpasningsordninger i alle kommunes daginstitutioner. Her er det institutionens personale, der arrangerer bespisningen.