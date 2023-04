Nuuk og Sisimiuts unge fører i håndbold

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 18. april 2023 - 17:45

Finaledagen i grønlandsmesterskaber i håndbold for U16 startede med spændende kampe, mens selve finalekampe blev mindre spændende.

Det skriver Grønlands Håndboldforbund, TAAK, i en pressemeddelelse.

I alt har 10 hold fordelt på fire pigehold og seks drengehold gennemført grønlandsmesterskaberne, og det blev GSS hos pigerne og SAK hos drengene, der løber med guldet i år.

Selvom SAK-pigerne havde vokset sig stærke som hold, så var det GSS fra Nuuk der løb med guldet i sidste ende.

Hos drengene var det SAK fra Sisimiut, der overtog finalekampen fra start:

- SAK-drengene, dygtige boldspillere og et homogent hold, fik ret tidligt i kampen et velfortjent forspring og selvom NÛK prøvede forskellige løsninger var SAK for stærke og kampen blev aldrig spændende, skriver TAAK i en pressemeddelelse.

Vellykket GM

TAAK oplyser, at grønlandsmesterskaberne for U16 for både piger og drenge blev en succes efter en uges spændende kampe.

TAAK takker også for de frivilliges indsats, klubbernes gode dialog og multihallens engagement i mesterskaberne.

- Nu vil vi gøre klar til U20 GM i Sisimiut, der starter onsdag denne uge, hvor fire herrehold og fire damehold skal dyste, afslutter TAAK.