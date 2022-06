Nuuk Saligaatsoq: Hvem bliver den "Gyldne Opsamler?"

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. juni 2022 - 11:45

Tirsdag er det tid for nuummiut at finde handsker og plastikpose frem og samle affald ved den årlige Saligaatsoq.

Den årlige rengøringsdag finder sted flere steder i landet i denne tid. I Aasiaat blev der samlet affald fredag, og i Illussat sker det først på lørdag.

Tirsdag samles der ind i Nuuk og Qasigiannguit og onsdag i Maniitsoq.

I Nuuk deltager en lang række virksomheder i rengøringsdagen, oplyser CSR Greenland i en pressemeddelelse.

Blandt andet udlover butikskæden Pisiffik et gavekort på 1.000 kroner til den "Gyldne Opsamler." Konkurrencen går ud på, at man kan nominere sin kollega, ven eller medoprydder ved at tage et billede af vedkommende og skrive, hvorfor han/hun er nomineret til prisen og indsende billede og tekst til Saligaatsoqs Facebook-side:

- Den ”Gyldne Opsamler” er en person, der har gjort en ekstra indsats for Saligaatsoq – enten ved at samle mest affald, skabt god team-spirit etc, skriver Pisiffik.

På Facebook-siden for Saligaatsoq kan man se en liste over, hvornår der er oprydning i de andre byer og bygder, der deltager.