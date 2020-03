Nuuk-restaurant lukker på grund af corona-situationen

Merete Lindstrøm Mandag, 16. marts 2020 - 15:30

Folk er begyndt at tage truslen om corona-smitte alvorligt, og det kan ses mange steder i det offentlige rum. Blandt andet oplever mange restaurationer, at antallet af besøgende er faldet drastisk. ¨

I samme ombæring har flere steder taget konsekvensen af anbefalingerne ved at fjerne borde og tælle gæster for at sikre, at der ikke kommer mere end maksimum 100 personer, og i øvrigt ikke flere end halvdelen af hvad brandmyndighederne anbefaler i de pågældende lokaler.

Ejer af Nuuk Cafe, som ejer tre restauranter i Nuuk, Rikke Pedersen, oplyser, at de lige nu overvejer, om de skal lukke deres ene restaurant, da det er svært at få det til at løbe rundt på grund af corona-krisen.

-Vi oplever det spredt. På Charoen Porn er salget gået lidt ned, på Iggu mærker vi intet, men på Qulaani er vi seriøst hårdt ramt. Den lukker vi nu, siger Rikke Pedersen.

Hun understreger, at det kun er midlertidigt, og at der ikke er nogen medarbejdere, der mister deres job.

- Vi tilbyder folk at lave noget på vores andre restauranter, så de får i hvert fald muligheden for at fortsætte, hvis de har lyst, siger hun.

Hos Heca Nuuk A/S har de også mærket nedgangen i besøgende.

Vi havde forventet, at der ville komme færre folk i byen, og det har i den forgangne weekend vist sig at være korrekt. Omsætningen var cirka 50 procent under normalen, men det var vi forberedte på, fortæller administrerende direktør, Larseeraq C. Egede.

Heca Nuuk A/S står bag Daddys, Godthåb Bryghus, Red Dragon samt Pub Takuss. Sidstnævnte er allerede lukket midlertidigt på grund af myndighedernes anbefalinger.

Der er også lavet foranstatninger, så folk ikke kan bevæge sig frit imellem de tre sammenhængende beværtninger, ved hjælp af farvede armbånd og dørmænd.

Hotel Arctic

På Hotel Arctic i Ilulissat er situationen den samme.

- Der er da blevet stille, det skal ikke være en hemmelighed. Der kommer stadigvæk folk og spiser men slet ikke i samme grad som før, siger administrerende direktør Morten Nielsen.

Der er to restauranter på hotellet, men den ene har været lukket på grund af ombygning.

- Vi har udskudt genåbningen af restauranten, fordi det ikke giver mening at åbne den med det antal gæster, vi har nu, siger Morten nielsen.

Flere steder i restaurationsbranchen i Europa melder virksomheder om, at de må fyre folk på grund af manglende omsætning og besøgende. Det er også et scenarie, der bliver overvejet hos Nuuk Cafe.

Det skal helst ikke koste medarbejdere

- Vi gearer selvfølgelig lidt ned, men regner ikke med en massiv fyringsrunde. Vores medarbejdere bor i vores bygninger, så vi kan hjælpe dem ved, at de har tag over hovedet og mad på bordet hvis vi er nødt til at sende dem hjem uden løn i en periode, siger Rikke Pedersen.

- Vi vil kompensere og gå så langt, som vi kan, men vi håber ikke, at det bliver nødvendigt, siger hun.

Hos Hotel Arctic er direktøren endnu ikke klar til at slippe sine medarbejdere.

- Jeg har valgt ikke at afvikle nogen folk på nuværende tidspunkt, for så mangler jeg dem, når der kommer gang i tingene igen. Lige nu bruger vi overskydende personale til at gøre ekstra rent og yde ekstra service, siger Morten Nielsen.

Samme fokus er der hos Heca Nuuk A/S

- Vi har tidligt sat fokus på at skabe ro på de indre linjer. Det er vigtigt at opretholde virksomheden og de omkring 30 jobs den skaber, så det har været vores primære fokus, siger Larseeraq C. Egede.