Nuuk ramt af tre nye smittetilfælde

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 26. marts 2020 - 13:01

På dagens pressemøde blev det oplyst, at tre personer var testet positive ud af 32 test-svar fra Statens Serum Institut.

Landslæge Henrik L. Hansen sagde om det største antal af konstaterede smittede på et enkelt døgn følgende:

- Vi må erkende, at det, der foregår i den store verden, også presser sig på her i Grønland. Heldigvis drejer det sig om importerede tilfælde. Der er tale om tre nye tilfælde, som er i den samme familie. Familien har holdt sig i hjemmekarantæne, og vi har ikke mistanke om yderligere spredning, sagde landslægen.

Landslæge testet negativ

- De test, som vi har fået taget i landslægeembedet inklusiv mig selv er negativ. Men der er to ting, vi alle kan lære i den sammenhæng. Jeg begik en fejl ved at lukke for mange ind i landslægeembedet, dengang vi skulle have igangsat vores hotline. Det var dumt. Lad være med at lave lignende fejltagelser, understregede han.

- Det andet, som er vigtigt at forstå, er følgende: Selv om man er testet negativ, er der stadigvæk en risiko for, at man kan udvikle sygdommen op til 14 dage efter at man har været udsat for smitten. Det er helt afgørende, at de mange testede fortsat skal være i hjemmeisolation, indtil der er gået to uger, sagde landslægen.

- En negativ test er ingen sikkerhed for at sygdommen ikke kan komme senere. Derfor vil jeg og mine kolleger ikke kunne ses i Selvstyretbygningen før om 14 dage, sagde landslægen.

Ny SMS-service

Politimester Bjørn Tegner Bay oplyste at man tager et nyt initiativ i brug, hvor man kan sende SMS ud til samtlige i Grønland på én gang. Et tiltag for at styrke kommunikationen, hvilket er sket i samarbejde med Tele Greenland.

-Hold øje med en hilsen, som I vil få lige om lidt. Et redskab vi vil få brug for, når vi skal informere borgerne om en vigtig hændelse. Jeg håber, at I vil tage godt imod dette initiativ, sagde politimesteren.

Mens pressemødet var i gang kom den første SMS med følgende tekst på grønlandsk, dansk og engelsk:

Pas på dem du elsker!

Hold afstand til andre og vask hænder ofte.

Så gør DU en forskel.

Sammen bekæmper vi coronavirus i Grønland!

Kærlig hilsen fra Naalakkersuisut, Landslægeembedet og Grønlands Politi.

Vil ikke spamme

Om det nye kommunikationstiltag oplyser politiet i en pressemeddelelse:

- Politiet kommunikerer jævnligt, hurtigt og løbende med befolkningen om alt fra eftersøgninger til alvorlig kriminalitet. Derfor bliver SMS’en forankret hos Grønlands Politi som er den koordinerende myndighed:

- Vi er altid på arbejde, har altid et overblik døgnet rundt i hele landet og kan respondere hurtigt – så det er naturligt at placere beredskabs-SMS’en hos politiet, siger politimester Bjørn Tegner Bay.

- Tanken er ikke at spamme borgerne, men at bruge muligheden ved særligt vigtige lejligheder.