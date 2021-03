Nuuk-plan: Nyt liv til Holms Hus

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 06. marts 2021 - 10:55

Paletten af muligheder for at give Holms Hus et positivt bidrag til Nuuks kulturliv listes op i en sagsfremstilling, som Forvaltningen for Anlæg og Miljø har sat på dagsordenen på det kommende udvalgsmøde den 8. marts i Kommuneqarfik Sermersooq.

I forbindelse med en udviklingsplan for Aqqaluks park fik forvaltningen hurtigt kendskab til borgernes følelser og holdninger til det lille hus nær den smukke kirke og Hans Egede statuen.

Mange borgerreaktioner

De mange borgerreaktioner har fået forvaltningen til at udskille Holms Hus i et helt særligt projekt, der indgår i hjertet af park-området.

Planen er, som forvaltningen foreslår det, at føre vand, el og kloak til bygningen. Huset skal istandsættes og have to toiletter, et thekøkken og indvendig skal den åbnes op til kip.

- Afdeling for By- og boligudvikling anser det som et stort plus for området, hvis bygningen fremadrettet anvendes til offentligt tilgængelige formål. Det kan bidrage til at parken ikke blot er et sted man bevæger sig igennem, men også et sted hvor man tager ophold, lyder den faglige vurdering fra forvaltningsdirektør Hans Henrik Winther Johannsen.

Kulturlivet inddraget

Flere af de lokale kulturinstitutioner gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der er et ønske om at kunne anvende bygningen til skiftende formål, herunder pop-up udstillinger.

Der er også kommet et ønske om at bygningen kan anvendes til udlejning af skøjter eller som samlingssted i forbindelse med aktiviteter i parken, så denne ikke blot vil være et gennemgangssted.

Det har været forvaltningens vurdering, at huset er uegnet til beboelse. Og som en sidegevinst, når der er gennemført en kloakering, vil nabobygningerne i området også kunne blive koblet på kloaknettet.

Den videre proces

Forvaltningen vil gerne have politikernes accept af, at man går videre med at få lavet et projektforslag, hvor et prisoverslag indhentes. Herefter har man et grundlag for at vurdere, om det falder inden for rammerne af den økonomi, der er til rådighed på anlægsbudgettet.

Hvis Udvalget for Anlæg og Miljø godkender indstillingen skal den sendes videre til økonomiudvalget og siden kommunalbestyrelsen, der skal træffe den endelige beslutning.