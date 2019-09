Nuuk Nordisk Kulturfestival: Popstjerner og performere klar

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 22. september 2019 - 09:15

Det er tredje gang, at den ugelange kulturfestival skal afholdes i Nuuk, når den skydes i gang den 7. oktober og afsluttes den 13. oktober i år.

Festivalen bliver noget mindre i forhold til de to forrige festivaler. Men arrangørerne har formået at strikke et varieret program sammen, og denne gang er der flere fremtrædende grønlandske kunstnere og andre nordiske stjerner, der skal optræde og udstille deres kunst under festivalen, når Nuuk igen fejrer nordisk kunst og kultur.

I alt 90 kunstnernavne skal bidrage i løbet af den uge, og omkring 50 navne er grønlandske. Det vil også være muligt at se kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne, Åland, Canada og USA.

- For os har det været vigtigt at se grundigt på, hvad der oprindeligt var formålet med oprettelsen af Nuuk Nordisk Kulturfestival, da den blev grundlagt i 2015. Én ting var ønsket om, at invitere kunstnere langvejs fra på besøg i Grønlands hovedstad, men vigtigst af alt var, at de lokale kunstnere skulle få mulighed for at vise deres talent i løbet af den ugelange festival. En festival, hvor man som kunstner kunne optræde med hele Norden som sit publikum, siger Jonas Nilsson, der er koordinator på Nuuk Nordisk Kulturfestival.

Grønlandske navne

Blandt grønlandske kunstnere kan Da Bartali Crew opleves. Musikgruppen har haft stor succes med deres elektroniske musik. Også Makka Kleist, Alexander Montgomery, Karina Møller og rapstjernen Josef Tarrak-Petrussen skal give forestillinger og koncerter. Mens der vil være kunstudstillinger fra blandt andre fotocollagekunstneren Ivínguak´ Stork Høegh.

- Formålet med Nuuk Nordisk er ikke kun udelukkende at have en festival til underholdning for publikum. Det er også en festival med det formål, at kunstnerne på forskellig vis kan mødes med publikum og hinanden og udveksle idéer på tværs af kunstformer. Under Nuuk Nordisk Kulturfestival kan de give deres erfaring og viden om netop deres kultur og kunstfelt videre til både store og små og til folk fra nær og fjern, siger Madelaine Gordon Graadahl, koordinator på Nuuk Nordisk Kulturfestival.

Danske stjerner kommer til Nuuk

Publikum kan også glæde sig til den internationalt kendte, danske sangerinde Pernille Rosendahl. Pernille Rosendahl har tidligere været i bandet Swan Lee og i rockbandet The Storm, men blev mere et kendt ansigt, da hun sidste år deltog i TV2’s program ”Toppen af poppen”, oplyser folkene bag Nuuk Nordisk Kulturfestival i en pressemeddelelse.

- Vi er ekstremt glade for at have fået Pernille Rosendahl med på årets festival. Ikke nok med, at hun er kendt af de fleste, så er hun også en fantastisk sangerinde, som vi glæder os meget til at vise frem for publikum. Koncerten med hende skal helt sikkert nok blive et af årets højdepunkter for publikum, siger koordinator Jonas Nilsson.

På programmet er også et andet populært dansk musikernavn i form af den unge århusianske popstjerne Alexander Oscar, der med sit nummer ”Number” hittede i 2018.