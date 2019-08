Nuuk Marathon rundt om hjørnet

Toke Brødsgaard Søndag, 04. august 2019 - 07:58

Så er der kun en god uge til dette års marathonløb her i Nuuk. Løbet, der hører til blandt de hårdeste landevejsløb på denne distance, har tidligere været ensbetydende med folkefest i Nuuk. Dette har løbet desværre ikke formået at holde fat i og popularitetsmæssigt er det blevet overhalet af DHL Stafetten og flere andre sportsbegivenheder i Nuuk. Ikke desto mindre er det en stor begivenhed, når løberne udsætter sig selv for denne udfordring.

Distancer for alle

Ved årets løb, der finder sted 10. august, er der flere distancer at vælge mellem. Der er naturligvis den klassiske marathondistance på 42,2 kilometer, desuden er der 1/2 marathon med en distance på 21,1 kilometer, og så er der en distance på 10 kilometer. Foruden disse tre distancer er der også et familieløb på 4,2 kilometer altså en 10. del af marathondistancen.

Tilmelding er åben

Allerede nu er det muligt at tilmelde sig de tre distancer marathon 1/2 marathon og 10 kilometer. Dette foregår via www.Spurto.com, hvor man kan søge på Nuuk. Tilmelding skal ske på denne side og tilmeldingen lukker 9. august. Familieløbet kan man ikke tilmelde sig til før på selve dagen. Allerede nu kan man se, at der er løbere tilmeldt fra både Grønland, Danmark og Tyskland.

Start i midtbyen

I år går starten fra Brugseni i midtbyen. Der er forventning til, at der i år vil være flere marathonløbere end sidste år, hvor kun 8 marathonløbere deltog mod 22 i 2018 (hvoraf dog kun de 19 gennemførte). Tilbage i 2005 og 2006 var der omkring 50 tilmeldte til marathondistancen. Starten for marathondistancen går kl. 10:00 mens startskuddet for halvmarathon og 10 kilometer lyder kl. 11:00.