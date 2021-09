Nuuk-Kapisillit: ATV-spor vurderes at koste 306 mio. kr.

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. august 2021 - 11:44

Når kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq samles tirsdag, dukker sagen om et 115 kilometer langt ATV-spor til bygden Kapisillit op igen.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø skriver i sin indstilling, at forundersøgelser til projektet er færdige, og at der foreligger et bud på, hvad sporet vil koste.

Den foreløbig vurdering lyder på 306 millioner kroner.

Kommuneqarfik Sermersooq/Orbicon

I indstillingen til kommunalbestyrelsen skriver forvaltningen, at man via dialog med en lokal rådgiver har linjeført en mulig strækning for det samlede projekt. Linjeføringen tilgodeser, at gravemaskiner og andet materiel kan fragtes til stederne med så direkte adgang som muligt.

- På de flade strækninger er eksisterende terræn fulgt så meget som muligt for at undgå unødvendig opfyld/bortsprængning, skriver forvaltningen.

Der er også udpeget fem områder på strækningen, som gør projektet særligt vanskeligt og kostbart:

Nedkørslen

Stenbrud ved Kangerluarsunnguaq

Stigning mod Qassi

Stigning ved Tuapagssuit

Stejl strækning langs strand ved vestlig del af Kapisillit

Forvaltningen understreger i sin indstilling, at fra Nuuk og frem mod den første omkostningstunge strækning, Nedkørslen, vurderes det, at alene håndværkerudgifterne udgør i omegnen af kr. 6,5 millioner kroner.

Hvis projektet skal videreudvikles, kan kommunalbestyrelsen vælge at afsætte flere penge til det under de kommende budgetforhandlinger.