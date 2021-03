Nuuk Imeq øger overskuddet markant

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. marts 2021 - 10:10

Nuuk Imeq leverede et resultat for 2020, der var over 18 millioner kroner bedre end året før, hvilket svarer til en stigning på 59 procent. Årsresultatet blev 49,5 millioner kroner, hvilket primært skyldes en øget omsætning, der steg fra 201,4 millioner kroner i 2019 til 209,7 millioner kroner sidste år.

Ølsalget steg med 3,4 procent, mens salget af sodavand og vand steg med 1,8 procent. Det bemærkes dog, at lageropbygning og forskydninger i distributionen er årsag til, at salget generelt ligger på samme niveau som i 2019.

I ledelsesberetningen fremgår det, at man for niende år i træk har kunnet holde priserne på øl og sodavand i ro. Selskabet holdt generalforsamling den 24. februar, hvor Kuupik V. Kleist blev genvalgt som bestyrelsesformand.

Mørk sky

En mørk sky hænger fortsat over virksomhedens fremtid, fremgår det.

Siden 2014 har Nuuk Imeq været yderst tilbageholdende med at investere i fabrikken, fordi Selvstyret har til hensigt at liberalisere emballagelovgivningen, ”hvilket skabte tvivl om grundlaget for virksomhedens fortsatte drift og påvirkede investeringerne negativt”.

- lnvesteringsniveauet for 2020 har været moderat, men er udover indflydelsen fra den fortsatte fremtidsusikkerhed på hvilke investeringer der foretages også relateret til vurdering af mulige tekniske løsninger i produktionen, skriver ledelsen, der noterer, at 98,1 procent af alle flasker kommer retur til virksomheden.

Nuuk Imeq konstaterer, ”at vilkår for rekruttering af såvel uddannet og ufaglært arbejdskraft er udfodret i disse år”. I 2020 var der gennemsnitligt 45 medarbejdere ansat i virksomheden.

Udbyttebetaling

Det fremgår af regnskabet, at langt den største del af overskuddet skal overgå til aktionærerne. Således vil Kommuneqarfik Sermersooq få en udbyttebelaing på knap 18 millioner kroner, mens Carlsberg Breweries og Royal Unibrew vil få knap 16 millioner kroner hver.

Forventningen til indeværende års resultat ligger på niveau med 2019, hvor omsætningen vil lande på cirka 201 millioner kroner og resultatet før skat på cirka 42 millioner kroner.