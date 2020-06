Nuuk Imeq med nyt stort overskud

Thomas Munk Veirum Fredag, 05. juni 2020 - 11:18

Selskabet oplyser i en pressemeddelelse, at overskuddet i 2019 blev på 31,1 millioner kroner – en lille nedgang fra 2018 på 0,9 millioner kroner.

Kigger man i regnskabet, oplyses det, at der foreslås udbyttebetaling på 42 millioner kroner til de tre ejere: Kommuneqarfik Sermersooq, Royal Unibrew og Carlsberg Breweries.

Udbyttet blev vedtaget på trods af den lurende krise, fortæller bestyrelsesformand Kuupik V. Kleist til Sermitsiaq.AG:

- Vi havde nogle overvejelser i forbindelse med Covid-19, men når nu det her sidste års resultat ligger på et gennemsnitligt niveau, og i hvert fald kommunekassen får brug for penge, har vi besluttet at fastholde det, der var indstillet, siger Kuupik V. Kleist.

Intet nyt om emballagebekendtgørelsen

Med dette års udbytte har ejerne på tre år fået 164 millioner kroner i udbytte fra Nuuk Imeq.

Virksomheden beskæftigede i 2019 44 medarbejdere. Sodavandssalget steg med 2,1 procent, mens ølsalget faldt med 0,1 procent.

Nuuk Imeq har tidligere været påvirket af, om det ville komme ændringer i den såkaldte emballagebekendtgørelse. Bekendtgørelsen er grundlaget for returpantsystemet og dermed også en væsentlig del af Nuuk Imeqs forretning.

Men emballagebekendtgørelsen er endnu ikke ændret, og bestyrelsesformanden oplyser, at selskabet heller ikke har fået tilkendegivelser for politisk hold om, at der skulle være nyt i sagen.

Omfattende vedligehold gennemført

Selskabet skriver i sin meddelelse om årsregnskabet, at man har udført omfattende vedligeholdelse på dele af produktionsapparatet i 2019 og 2020, og at det er foreløbigt afsluttet med et tilfredsstillende resultat.

- Nuuk Imeq har gennemført dette i tillid til, at der trods politisk varsel om ændringer i emballagebekendtgørelsen, stadig vil være en betydelig rolle for Nuuk Imeq at spille, både som virksomhed og arbejdsplads, i det grønlandske samfund, skriver selskabet.

Kuupik V. Kleist fortsætter som formand for bestyrelsen udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq.