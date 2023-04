Når Nuuk Imeq lukker: Carlsberg udvider i Grønland

Kassaaluk Kristensen Fredag, 28. april 2023 - 14:29

Carlsberg, der er medejer af Nuuk Imeq vender ikke ryggen til Grønland, når Nuuk Imeq slukker for sin hane den 1. januar 2024.

Det meddeler Carlsberg i en udtalelse til pressen efter Nuuk Imeqs bestyrelse har meddelt, at selskabet lukker den 1. januar 2024.

En ny emballagebekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2024 åbner op for dåsesalg, og det betyder faktisk, at Carlsberg nu kan udvide sit sortiment af varer i Grønland, skriver Carlsberg.

I en udtalelse skriver Carlsberg, at øl af Carlsberg og Tuborg samt Coca Cola stadig vil være på det grønlandske marked efter nytåret.

- Den mest mærkbare forskel vil være, at produkterne ikke vil blive solgt i de velkendte grønlandske returflasker men fremover i de dåser og flasker, som også sælges på det danske marked, skriver Carlsberg.

Mere at vælge imellem

Den nye emballagebekendtgørelse kommer til at åbne op for import af drikkevarer, der er emballeret i andet end returflasker, som Nuuk Imeq emballerer sine produkter i.

Ikrafttrædelse af den nye bekendtgørelse betyder, at Nuuk Imeq ikke ser en dyster økonomisk fremtid, hvilket har den konsekvens at selskabet lukker den 1. januar 2024.

Men Carlsberg ser muligheder i at udvide i det grønlandske marked.

- Forbrugerne vil få samtidigt flere forskellige produkter at vælge imellem, da Carlsberg har mulighed for at levere et større sortiment til Grønland, skriver selskabet.

- Ændringen kommer ikke til at påvirke Carlsbergs engagement i lokalsamfundet i Grønland. Det vil fortsætte som hidtil med sponsorater og andre aktiviteter – ligesom selskabet også fortsat vil have en medarbejder i Grønland til at supportere supermarkeds- og restaurantkunder.

Sermitsiaq.AG arbejder på at finde ud af, om produkter som kun bliver solgt i Grønland fortsat vil være på markedet efter den 1. januar 2024.