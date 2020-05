Nuuk har høje ambitioner for bæredygtig turisme

redaktionen Søndag, 17. maj 2020 - 15:27

Ambitionerne om at gøre Nuuk til en pioner inden for bæredygtig turisme er meget stærke, og nu tager byen endnu et stort skridt mod målet med hjælp fra EarthCheck, som er verdens førende eksperter på området.

Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq i sin hjemmeside.

- Vi vil meget gerne tiltrække turister, som går op i bæredygtighed, og derfor er det altafgørende, at vi sørger for at passe på vores unikke natur, når vi arbejder for at styrke turismen. Både for vores egen skyld og for vores gæster, fremhæver borgmester Charlotte Ludvigsen ifølge kommunen.

Samarbejdet vækker også begejstring hos afdelingen for Vækst og Bæredygtighed i Kommuneqarfik Sermersooq.

- At blive både Grønlands første EarthCheck-certificerede destination får også betydning for, hvordan vi markedsfører Nuuk. Vi skal også fremhæve byen som en livsstilsdestination, et godt sted at besøge, arbejde, leve og stifte familie, siger Salik Hard, som er projektleder i kommunen.