Nuuk fejrer indbygger nummer 19.000

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 11. september 2021 - 14:13

På en kold lørdag formiddag blev indbyggertallet fejret udenfor Brugseni i Nuuk. Hovedstaden har nemlig rundet 19.000 indbyggere, hvilket glæder Sermersooq-borgmester Charlotte Ludvigsen:

- Det er en positiv udvikling. Nuuk vokser, og der kommer flere indbyggere hertil, og det viser, at vi skal fortsætte med at få bygget flere boliger, vi skal styrke uddannelserne, vi skal skabe vækst i erhvervslivet, vi skal styrkes som centrum for fiskerierhvervet og vi skal udvikle turismen.

- Målet er at udvikle Nuuk til en større og stærkere by med 30.000 indbyggere i 2030, siger Charlotte Ludvigsen (IA).

Kaaleeraq M. Andersen gav et par numre, og borgere fik tilbudt varm kakao på en formiddag, der var præget efterårsvejr.

Selvom boligpriserne stiger og stiger, vælger flere indbyggere at flytte til hovedstaden. Dette nyder entreprenørerne godt af, da de i øjeblikket har masser af lave.

Flere store boligbyggerier er i gang, hvor for eksempel Permagreen Grønland A/S bygger 237 nye boliger ved Vandsøvej, Kissarneqqortuunnguaq. Mens boliger mod Siorarsiorfik, ny skole og daginstitutioner er ved at blive bygget.

Borgmester Charlotte Ludvigsen understreger, at alle indbyggere er med til at forme udviklingen af Nuuk.

- Alle vores indbyggere er vigtige, om det er børn, unge, voksne eller de ældre. Alle indbyggere er nemlig med til at forme Nuuk på hver deres måde. Alle indbyggere er med til at gøre Nuuk speciel og er med til at gøre det til et fedt sted at bo, siger Charlotte Ludvigsen.

