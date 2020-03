Nuuk-familie har sat sig selv i hjemmekarantæne

Merete Lindstrøm Torsdag, 05. marts 2020 - 14:03

Efter en skitur til det coronavirusramte Norditalien har en familie i Nuuk valgt at følge anbefalingen om at holde sig hjemme i 14 dage for at undgå at udsætte andre for en potentiel smittefare.

Det bekræfter kommunikationschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Damkjær over for Sermitsiaq.AG.

Landslæge Henrik L. Hansen, som også er medlem af epidemikommissionen, oplyser, at der endnu ikke er nogen, der er mistænkt for at være smittet med coronavirus i Grønland. Der ud over kan han ikke oplyse, hvor mange der har valgt at tage hjemmekarantæne.

- Vi kender ikke til nogen sag om en familie, der er sat i karantæne efter endt rejse i risikoområder. De rejsende er ikke forpligtet til at give os eller sundhedsvæsenet besked på, at de er sat i karantæne, oplyser landslægen.

Godt at borgere følger anbefaling

Landslægen er til gengæld godt tilfreds med, at borgerne retter sig efter Epidemikommissionens anbefaling om, at hjemvendte borgere fra særlige risikoområder skal blive hjemme.

- Hvis der er borgere, der følger vores anbefaling om karantæne i 14 dage efter endt rejse, er det meget positivt, siger han.

Arbejder i daginstitution

Et af de karantæneramte familiemedlemmer er en medarbejder i daginstitutionen Timmiaaqqat i Nuuk. Familien har ingen symptomer og virker alle raske oplyser kommunikationschef i kommunen Lars Damkjær.

Italien er lige nu det land i Europa, der er hårdest ramt af virusudbruddet med over 3000 smittede og mere end 100 døde.