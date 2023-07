Nuuk får skole for parterapi og sexologi

Jensine Berthelsen Onsdag, 05. juli 2023 - 17:48

Salome Godfredsen mener, at det er et vigtigt skridt for det grønlandske samfund, at det nu bliver muligt at tage uddannelsen til parterapeut og sexolog her i landet:

- Jeg selv tog en beslutning om at læse til sexolog, fordi jeg ville hjælpe ofre for sexforbrydelser. Jeg ville hjælpe dem til at komme videre i livet på trods af de traumer de har været udsat for. Det vil jeg stadig. Men jeg har samtidigt fundet ud af at stort set hele samfundet har behov for at åbne sig op og komme ud af den meget taburiserede emne, nemlig sund sexualitet, forklarer Salome Godtfredsen til Sermitsiaq.AG

Tabubelagt emne

Salome Godtfredsen fortæller, at hun igennem sin uddannelse er blevet mere bevidst om, at befolkningen generelt igennem generationer har vandret med skyklapper i forhld til sexualitet og er endt i en blindgyde, fordi emnet er så tabubelagt.

- Jeg selv er født i 1986, jeg har aldrig igennem min opvækst kunnet tale med nogen om menneskets sexuelle udvikling, jeg har aldrig haft mulighed for at spørge mig frem til hvordan jeg kan udvikle min sexualitet og dermed fået nogen til at lære mig, hvor mine egne grænser bør være, selv i folkeskolen var der stor tavshed om emnet, forklarer Salome og fortsætter:

- Det forhold at sexualitet er så tabubelagt gør jo, at vi går rundt med traumer fra oplevelser vi måske kunne have undgået, hvis vi på naturlig og åben plan havde lært hvordan vores sexualitet udvikles igennem livet. Vi skal kunne tale åbent og fordomsfrit om emnet, der jo er en meget stærk naturkraft i os alle sammen, påpeger sexolog Salome Godfredsen.

Stort behov for sexologer i samfundet

Salome Godtfresen fortæller også, at hun, efter endt uddannelse som sexolog har haft forskellige opgaver, eksempelvis sexualundervisning på folkeskoler samt som parterapeut, hvor hun underviser par der på en eller andet måde er kommet på et sidespor og som derfor har behov for at finde frem til et godt og sund forhold.

Der er allerede startet en uddannelse, der delvist eller helt er onlineundervisning, og det første hold bliver færdiguddannet i september 2023. Skolen meddeler nu at der nu er åbent for tilmelding til to nye hold, hvor det ene skal foregår i Nuuk. Uddannelsen kan læses sideløbene med et arbejde. Den er ikke offentlig støttet og giver ikke adgang til SU.