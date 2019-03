Nuuk får nyt krisecenter

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 07. marts 2019 - 06:25

Planen om et nyt krisecenter kom frem under dagens dialogmøde i Nuuk om vold i hjemmet, hvor direktøren for Børn og Familier, Martha Lund Olsen erkendte, at der er mangel på et krisecenter i byen.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen, repræsentanter fra alle landets fem kommuner, Socialstyrelsen, kommunalbestyrelsen, Illernit og Mælkebøtten deltog i dialogmødet.

Nuuk har med sine 18.000 indbyggere et krisecenter, hvor der er plads til fire familier af gangen. De har skabt en flaskehals, der ingen ende har, hvor der for eksempel var mange på ventelisten til at komme til i krisecentret i november og december.

- Vi kunne ikke modtage alle de kvinder, der flygtede fra en voldelig mand eller kæreste. Og vi har lagt mærke til, at de kvinder, der kommer, går igen efter kort tids ophold. Det skyldes nok for lidt plads, siger Martha Lund Olsen til Sermitsiaq.AG.

Inspiration fra Illernit

Der vil være seks eller otte lejligheder i det nye krisecenter. Kommuneqarfik Sermersooq forventer, at krisecentret åbner til sommer, placeringen er dog ikke helt på plads endnu, men man er i gang med at forhandle sig frem til en plads centralt i byen. I det nye krisecenter skal der ydermere etableres særskilte rum til terapeutisk behandling for kvinderne og deres børn, således at krisecenteret også kan tilbyde behandling til familierne under deres ophold.

- Krisecentret vil kun være for Nuuk-borgere til at starte med, men vi må se hvordan behovet er i Paamiut og Tasiilaq og eventuelt have et tilbud for dem i fremtiden.

Martha Lund Olsen har hentet inspiration fra det landsdækkende krise- og behandlingscenter Illernit, hvor krisecenteret har i alt fire lejligheder tilgængelige for mødre med børn. Både kvinderne og deres børn får behandlingstilbud under opholdet.

- Vi vil gerne have det samme koncept som Illernit, og vi håber at vi kan have et tæt samarbejde med behandlingscenteret, hvor vi kan lære af deres erfaringer, siger Martha Lund Olsen til Sermitsiaq.AG.

Krisecenteret i Nuuk har i løbet af 2017 huset 31 voldsramte kvinder og 37 børn.