Nuuk får nyt aflastningstilbud

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 29. marts 2023 - 15:57

Formand for udvalget for arbejdsmarked og velfærd i Kommuneqarfik Sermersooq, Inge Olsvig Brandt (IA) og leder Marie Grønvold kunne mandag den 20. marts indvie Nuuks nye aflastningstilbud til borgere med særlige behov og deres netværk.

Aflastningstilbuddet har været et kommunalt og politisk ønske længe, og er nu med indvielsen blevet til en realitet. Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Leder af aflastningstilbuddet er glad for, at tilbuddet nu kan byde borgerne ind.

- Uanset om man har særlige behov, har man krav på en tryg og stabil hverdag med indhold, og det har vi nu mulighed for at tilbyde med det nye aflastningssted, siger Marie Grønvold.

Fra politisk hold har det længe været på dagsordenen at få etableret et sted, som kan aflaste de borgere og deres familier, som har særlige behov.

- Vi har alle brug for at være en del af fællesskaber i og uden for vores nærmeste netværk – steder hvor man kan møde andre, og hvor man er i trygge rammer med omsorg og den nødvendige pleje, siger udvalgsformand Inge Olsvig Brandt.

Rettet til voksne

Aflastningstilbuddet har fået navnet ”Kammagiit” (”Venner”), og er målrettet voksne i alderen 18-66 år og er placeret i adressen Kissarneqqortuunnguaq, tæt på aktivitetscenter for målgruppen, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.

- Mit håb er at brugerne vil benytte aktivitetscenteret, så de også kan få glæde af de gode muligheder der er her. Værdien af vores fællesskaber bliver større, når flere mennesker kommer til, siger Inge Olsvig Brandt.

Aflastningstilbuddet Kammagiit har tre værelser med almindelig, hjemlig indretning og et værelse med plejeseng og loftlift egnet til borgere med sværere gangfunktion.

- Vi forventer, at vi med de nye og mange forskellige faciliteter kan være med til at skabe et stærkt og solidt fællesskab blandt de borgere, som vil benytte vores tilbud, siger leder i Kammagiit, Marie Grønvold.