Nuuk får et krematorium

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 14. marts 2019 - 10:26

Det kan blive en realitet, at afdøde familiemedlemmer, der er bosat i Nuuk, bliver kremeret - altså brændt - før de bliver begravet i Nuuk. Randi Vestergaard Evaldsen fra Demokraterne stod bag forslaget, som samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen støttede.

Pladsmangel

Forslagsstilleren begrunder i sit forslag, at hovedstaden bør etablere et krematorium, så der fremover ikke kommer til at være pladsmangel i byens kirkegårde.

- Jeg ved, at man har store udfordringer, hvad angår plads på kirkegårdene. Hvis det bliver muligt at blive kremeret, kan man løse flere problematikker, skriver Randi Vestergaard Evaldsen i begrundelsen for sit forslag.

Forslag igennem nåleøjet

Forslagsstilleren påpeger, at det er dyrt at udvide og vedligeholde kirkegårde i landet. Hvis det bliver muligt at kremere liget før en begravelse, vil dette give en økonomisk besparelse og løse pladsmangel.

Randi Vestergaard Evaldsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen var positive over for et krematorium i Nuuk.

Næste skridt er derfor en egentlig planlægning af et krematorium og etablering. Der er dog ikke fastsat en tidsplan for etableringen endnu.

- Vi ved, at Naalakkersuisut er i gang med at undersøge muligheden for at etablere krematorier flere steder i landet. Men vi ved også, at det kan tage længere tid. Derfor beslutter vi i kommunen at gå i gang med planerne nu, siger Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG.

Hun pointerer samtidig at kommunen allerede har hjemmel i inatsisartutloven om anmeldelsen af fødsler og dødsfald, begravelser og kirkegårde.