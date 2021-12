Nuuk får ADHD-forening

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 12. december 2021 - 08:15

Hvad er ADHD og hvordan føles det at være del af et tabuiseret emne? Den nye forening vil skabe bedre forståelse for hvad ADHD og lignende diagnose er og forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Mandag den 6. december dukkede der 15 medlemmer op til den stiftende generalforsamling og efter godkendelse af vedtægter og kontingent valgte medlemmerne en formand og bestyrelse.

Josephine Signe Damgaard Holding blev valgt som formand for ADHD-foreningen mandag den 6.december 2021. ADHD-forening

- En af initiativtagerne, Josephine Signe Damgaard Holding blev valgt som formand for foreningen uden kampvalg. Hun og de fem bestyrelsesmedlemmer har nu fået til opgave at udarbejde en plan for aktiviteter og prioritere opgaverne, som er mange, det oplyser den nye forening i deres første pressemeddelelse.

Manglende forståelse i samfundet

Foreningen er blevet til efter et møde tidligere på året, hvor flere med ADHD diagnose udtrykte, at der var et behov for at blive forstået i samfundet.

- Mange udtrykte, at de var glade og lettede efter at have mødt andre med samme diagnose. De har selv oplevet stigma, manglende forståelse i samfundet for hvad det vil sige at have ADHD og følelse af tabuisering af emnet. Der var et udtalt behov for at få en ADHD-forening der kan arbejde for sagen, siger formand for ADHD-forening, Josephine Signe Damgaard Holding.

Facebook-gruppe

Foreningen har stiftet en facebook-gruppe, så personer eller pårørende med ADHD/ADD kan henvende sig til foreningen, hvis de vil modtage informationer. Facebook-gruppen hedder: ADHD Kalaallit Nunaat.

Under den stiftende generalforsamling udtrykte medlemmerne deres ønsker således:

Medlemmerne har italesat at;

der er stort behov for at informere om ADHD og lignende lidelser bredt i samfundet

der for store forskelle i hvordan lægeklinikken håndterer henvendelser for at få en udredning

der mangler opdateret statistik over hvor mange der har ADHD i Grønland

der mangler forståelse for børn med ADHD og deres udfordringer i folkeskolesystemet

der mangler informationsmaterialer på grønlandsk og mestringsværktøjer

Medlemmerne ønsker at;

der holdes informationsmøder for pårørende med ADHD

der holdes kurser for patienter med ADHD med henblik på at få mestringsværktøjer

der etableres samarbejde med ADHD-foreninger i Norden

der holdes møder for ADHD-patienter