Nuuk har fået en skiskydningsbane

Merete Lindstrøm Mandag, 04. april 2022 - 16:54

Med hjælp fra den Internationale Skiskydnings Union og Junge Fonden har Nuuk fået sin egen skiskydningsbane. Det oplyser Nuuk Biathlon og Grønlands Skiskytterforbund.

Unionen og fonden har været med til at sponsorere 10 luftgeværer og målskiver til Nuuk Biathlon Klub, som i samarbejde med NSP nu også vil have skiskydningstræninger med luftgevær.

Materialer til banen er blandt andet sponseret af Permagreen og Grønlands idrætsforbunds Aalasa pulje. Og arbejdet med banen er udført af frivillige kræfter i NSP.

Måden luftgeværerne fungerer, gør at træningen med luftgeværer på målskiver, simulerer skiskydning på meget lignende måde som «rigtig» skydning med kaliber .22.

Åbnede for alle

Luftgeværbanen har fået arealtildeling af Kommuneqarfik Sermersooq og er blevet godkendt af politiet.

NSP har indviet banen denne weekend, hvor alle interesserede kunne komme og prøve skiskydning i Ravnedalen.

- Vi har sammen gjort et stort arbejde for at kunne få alle ting på plads omkring banen og våbene og ser frem til også at kunne træne skiskydning i Ravnedalen, siger Martin Møller, som har med i projektet om den nye skydebane.

Nuuk Biathlon ser store muligheder for videre udvikling at skiskydning i Grønland og håber det bliver taget godt i mod og at mange er interesseret, lyder det i pressemeddelelsen.