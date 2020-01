Nuuk-elever skal præsentere idé om App på stor konference i London

Redaktionen Tirsdag, 14. januar 2020 - 08:21

Forestil dig, at en App på din smartphone automatisk giver dig besked om, at du snart skal have spist den rensdyrkølle, du har liggende i fryseren eller tøet dine sortebær op. For ellers går maden til spilde. Appen kan i sagens natur håndtere alle slags fødevarer.

Idéen til den særlige App er udviklet af syv elever fra 9. klasse på Nuuk Internationale Friskole, der har deltaget i en nordisk CRAFT-konkurrence. CRAFT, Creating Really Advanced Future Thinkers, er et internationalt undervisningsprojekt, der fokuserer på problemløsning via teknologi, samarbejde samt kritisk tænkning - og hvor omdrejningspunktet i tilgift er at arbejde med bæredygtighed.

Og elevernes idé bringer dem nu til England. Projektet er blevet valgt ud til at blive præsenteret på en Nordic CRAFT-event på den internationale BETT-teknologikonference i London i slutningen af januar.

Den globale Bett-konference samler repræsentanter fra 146 lande, der deltager for at diskutere fremtidens uddannelse samt teknologi og innovation i undervisningen.

Forældrene er i gang med at kontakte mulige erhvervssponsorer i forbindelse med turen.