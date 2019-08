Nuuk-borgere: Trump har promoveret os - men lad ham blive væk

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 21. august 2019 - 14:00

Donald Trump meddelte tirsdag, at han har valgt at udskyde sit besøg i Danmark, der var planlagt til at foregå fra 2. til 3. september.

- Hvad synes du om, at Donald Trump har valgt at udskyde sit besøg til Danmark?

- Jeg er sådan set ligeglad. Han er jo bare et lille pattebarn, og det bliver han ved med at være. Jeg har det fint med, at han har aflyst sit besøg i Danmark. Hellere lade ham blive væk. Dog har han skabt fokus på Grønland, hvilket er positivt. Jeg skal ikke vurdere om Grønland er til salg, men Donald Trump snakker bare for at snakke, siger Jacob Morsing.

- Jeg blev skræmt da jeg hørte, at Donald Trump ville købe Grønland. Det var en voldsom udmelding. Jeg har det egentligt fint med, at han har droppet sine planer til sin tur til Danmark, dog ville jeg have ønsket, at Kim Kielsen måske kunne have mødt ham. Men jeg ønsker ikke at blive amerikansk statsborger, siger Najattaaq Kristiansen.

- Det er sådan set fint nok, at Donald Trump har droppet at tage til Danmark. Men hans udmeldinger har været med til at promovere os. Vi kan jo se, at der sker meget omtale af Grønland, hvilket er meget godt. Men jeg var meget imod, da han sagde, at han ville købe Grønland, for vi er jo en del af Rigsfællesskabet, og vi er jo slet ikke til salg, siger Ivalu Mathiassen.

- Det er lidt ærgerligt, at Donald Trump ikke skal til Danmark, da vi kunne måske have skabt handelsaftaler, som kunne have gavnet os. Det kunne have haft en stor indflydelse på samfundet. Men jeg må indrømme, at jeg har haft svært ved at tro på de ting, som Donald Trump har sagt i løbet af den seneste tid, Gerth Dahl Lennert.