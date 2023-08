Nuuk-borgere ønsker Kolonihavnen bilfri: Men erhvervsdrivende er bekymrede

Redaktionen Lørdag, 19. august 2023 - 15:30

Kolonihavnen er med nogle af Nuuks ældste bygninger, det gamle værft, brættet og området med Havets Moder, et af de mest historierige områder i hovedstaden.

Tilbage i 2021 blev det politisk vedtaget, at området skulle være bilfrit. Som led i sommerens inddragelse afspærrede Kommuneqarfik Sermersooq muligheden for at køre ind i området ved at sætte en betonklods op i hele i juli måned. Betonklodsen er i dag fjernet, men det er dog stadig ikke tilladt at køre dertil.

Det har været en regnfuld sommer i Nuuk i år, og under de dårlige vejrdage oplever Martin Heilmann Kristensen, der driver den nyåbnede café Kûnguak i Kolonihavnen, at området er forholdsvis mennesketomt. Han er bekymret for sin virksomhed, hvis området forbliver bilfrit.

- Der er mange dårlige dage i Nuuk, og det betyder, at mange borgere og kunder gerne vil køre hele vejen ned til caféen. Det er ret kritisk som erhvervsdrivende, der lige er startet op, at de ikke har mulighed for det.

