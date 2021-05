Nunarput Nuan nu på Facebook

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 26. maj 2021 - 08:38

Har du oplevet den ubeskrivelige natur ved Qeqertarsuaq, Uummannaq eller Østgrønland?

Selvom smittetallet i Danmark er faldet og flere bliver vaccineret mod Covid-19, så er der stadigvæk lige så mange, som vil bruge deres ferie her landet til sommer. Travel By Heart – Greenland sælger lige så mange rejsepakker, som sidste sommer.

Visit Greenland mener, at udvidelsen af Nunarput Nuan er nødvendig for at tiltrække flere lokaleturister.

- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra operatørerne om vores staycation-kampagne, og derfor tager vi nu næste skridt med en Facebook-side. Ifølge Facebook er der mere end 42.000 Facebook-profiler i Grønland, og derfor er platformen en vigtig brik i at nå ud til endnu flere, fortæller Kim Insuk, der er koordinator for Visit Greenlands Nunarput Nuan-kampagne.

Vellykket Nunarput Nuan

Sidste år var Sydgrønland en af de største attraktioner. Folk sejlede blandt andet med deres ejen båd for at opleve den grønne natur i syd. Nunarput Nuan kampagnen har været en succes for turist-operatørerne.

- I øjeblikket er vores mailindbakke fyldt med staycation-forespørgsler, så det ser ud til, at kampagnen virker, lyder det fra Claus J.B. Pedersen fra Blue Ice Explores i Narsarsuaq.

Staycation er blevet skabt under coronatiden, hvor man ikke har kunne rejse til Danmark eller til varme lande ude i verden for at koble lidt af. Det åbnede op for at langt flere brugte muligheden for at feriere i Grønland. Travel By Heart – Greenland, som sælger rejser og oplevelser i Grønland har haft rigtig travlt. Og ejer Elise Bruun har stadigvæk travlt, fortæller hun.

- De bliver ved. Folk er ved at indse, at det ikke er lige så dyrt, som man tror. Og folk er ved at opdage, at Grønland er et fedt sted at rejse rundt, siger Elise Bruun.

Nunarput Nuans Facebook-side er nu i luften, men man kan fortsat også finde informationer på hjemmesiden. Lige nu er der mere end 30 tilbud om staycation på hjemmesiden.

Se Nunarput Nuans musikvideo her: