NunaFonden støtter værested i Kujalleq

Merete Lindstrøm Tirsdag, 03. januar 2023 - 10:01

NunaFonden har doneret midler til styrkelse af Værestedet med mulighed for overnatning for at undgå fjernelse af børn og unge fra deres familier, lyder det i fondens begrundelse for at støtte projektet, som handler om at få styrket den enkeltes identitet med udgangspunkt i det kulturelle ophav.

- Som borgmester er jeg stolt over, at socialudvalget foretager nye tiltag ud fra behovet, og jeg er glad for, at det bliver lagt mærke til, og støttes ude fra, udtaler Stine Egede i forbindelse med tildeling af midlerne.

NunaFonden lægger vægt på at man arbejder forebyggende for at unbdgå at fjerne børn fra deres familier og i stedet hjælper når det hele brænder på, så børnene efterfølgende kan vende tilbage til deres hjem.

Har gode erfaringer fra Østgrønland

De forebyggende indsatser går blandt andet ud på at styrke robustheden hos børn og unge, som en del af det selvmordsforbyggende indsatsarbejde i Qaqortoq og bygder, med et beløb på 90.000 kroner.

NunaFonden har i flere år støttet lignende projekter i Østgrønland med gode resultater og et faldende antal anbringelser udenfor hjemmet, oplyser fondens administrator.

Det bliver kommunens socialchef, der skal sørge for behovsvurderet anvendelse af midlerne og orientering til fonden om de forskellige tiltag. Fonden afsøger muligheder for yderligere midler til samme formål, oplyses der.