Nukissiorfiit: Den billige strøm forsvinder

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 19. oktober 2020 - 15:59

Den billige strøm fra Buksefjorden vandkraftværk ved Nuuk er med til at holde priserne nede på strøm over hele landet. Ifølge energidirektøren ved Nukissiorfiit, kan kunder forvente en prisstigning, medmindre vandkraftværket udvides.

Behovet for en udvidelse af vandkraftværket skyldes, at søen, hvor vandkraftværket er placeret, er ved at løbe tør for vand. Når dette sker, kan kunder forvente en højere elregning:

- Hver eneste husstand i Grønland kan i gennemsnit se frem til en årlig ekstraregning på mindst 928 kroner i 2024. I årene efter vil prisen kun stige yderligere, lyder det fra energidirektør i Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup.

- Derfor er det altafgørende for den fælles pris, at så meget af landets samlede strømforbrug som muligt produceres af vandkraftværker, da disse kan producere strøm langt billigere end dieselkraftværker, skriver emergidirektøren.

Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq har tidligere oplyst, at blandt andet vandværksprojekter bliver udsat, så landet kan have nok midler til at ride igennem coronakrisen.

Søen tømmes

Buksefjorden ved Nuuk forsyner Nuuk med billig, grøn strøm og bidrager årligt med at prisen for el og varme kan holdes 200 til 225 millioner kroner lavere for resten af landets borgere, end hvis borgere i Nuuk blev forsynet med diesel.

Nukissiorfiit påpeger, at der er et stort behov for udvidelse af Buksefjorden vandkraftværk, da vandkraftværket er ved at løbe tør for både vand og kapacitet. Samtidig er efterspørgslen på strøm steget i Nuuk på grund af stigende antal indbyggere og boliger samt den kommende lufthavn.

Ifølge Nukissiorfiit vil en udvidelse af vandkraftværket i Nuuk være til gavn for hele landet i form af fortsat billig strøm.

Sermitsiaq.AG har rettet henvendelse til Naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq vedrørende Nukissiorfiits udmelding, og afventer svar.