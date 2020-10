Nukissiorfiit undskylder udmelding

Thomas Munk Veirum Onsdag, 28. oktober 2020 - 09:33

Tidligere i denne måned kom der en opsigtsvækkende melding fra Selvstyrets energiselskab Nukissiorfiit:

- Hver eneste husstand i Grønland kan i gennemsnit se frem til en årlig ekstraregning på mindst 928 kroner i 2024. I årene efter vil prisen kun stige yderligere, udtalte energidirektør i Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup.

Årsagen til prisstigningen skulle være, at hvis ikke vandkraftværket ved Buksefjorden udvides, vil det gå ud over prisen på strøm over hele landet.

Men nu trækker energiselskabet i land:

- Først og fremmest skal vi undskylde, hvad der kan – og er blevet - opfattet som en utidig indblanding i en politisk proces, hvor de fremtidige prioriteringer inden for energiforsyningen endnu mangler at blive diskuteret.

Naalakkersuisut bestemmer prisen

- Vi skal endvidere beklage, at pressemeddelelsen kunne forstås på en sådan måde, at det er Nukissiorfiit, der fastsætter prisen på el, skriver Nukissiorfiit i en ny udmelding.

Her understreger selskabet, at man er et nettostyret selskab direkte under Selvstyrets kontrol, og at det alene er Naalakkersuisut, der kan fastsætte prisen på el, vand og varme.

- Nukissiorfiits intention med den foregående pressemeddelelse var ene og alene, at fortælle om de potentielle negative konsekvenser i tilfælde af, at vandkraftværket i Buksefjorden ved Nuuk løber tør for vand, skriver Nukissiorfiit videre.

Selskabet har ikke ønsket at stille op til interview og uddybe den nye udmelding over for Sermitsiaq.AG.

Beregninger ikke opdateret

Nukissiorfiit præciserer desuden, at der endnu ikke er opdaterede beregninger af de samfundsmæssige konsekvenser ved en udvidelse af Buksefjordsværket, anvendelse af varme fra det kommende nationale forbrændingsanlæg i Nuuk samt opførelse af et vandkraftværk til Qasigiannguit og Aasiaat.

- Disse beregninger er naturligvis vigtige i forhold til de kommende forhandlinger og beslutninger, understreger energiselskabet.