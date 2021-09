Nukissiorfiit sænker priser

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. september 2021 - 10:16

Miljøvenlig varme produceret af strøm fra vandkraftværker og fjernvarme skal kunne konkurrere med prisen på opvarmning fra private oliefyr.

Derfor har Naalakkersuisut godkendt, at Nukissiorfiit sænker priserne på fjernvarme, fast elvarme og afbrydelig elvarme.

- Det sker som en konsekvens af Polaroils nedsættelse af olieprisen før sommerferien og giver gevinsten af den lavere pris, direkte videre til kunderne, skriver Nukissiorfiit på sin hjemmeside.

De nye priser Fast varme sænkes fra 740 kr./ MWh til 710 kr./ MWh. Fast varme omfatter både fast almindelig fjernvarme og fast elvarme. Afbrydelig varme sænkes fra 680 kr. / MWh til 490 kr. / MWh. Afbrydelig varme omfatter både afbrydelig elvarme og afbrydelig fjernvarme. Den gennemsnitlige varmeforbruger med afbrydelig elvarme vil opleve at den årlige varmeregning reduceres med ca. 3.800 kr., mens kunder med fast elvarme (el- og fjernvarme) vil få gennemsnitlig årlig reduktion på ca. 600 kr. Kilde: Nukissiorfiit

- Prissænkningen kommer ikke kun forbrugerne til gode. Den vil også gavne den grønne omstilling og forventes at styrke Nukissiorfiits økonomi, fordi flere kunder forventes at skifte til afbrydelig elvarme, når prisen sænkes, lyder det fra selskabet.

Kører med underskud

- Vi er glade for at Naalakkersuisut har besluttet at sænke varmeprisen. Det betyder, at Nukissiorfiit nu kan tilbyde et billigt, attraktivt og bæredygtigt alternativ til opvarmning ved private oliefyr. Vi håber at mange kunder vil lægge mærke til de lavere priser på afbrydelig elvarme, og dermed til vælge denne grønne løsning, udtaler Energidirektør i Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup.

Den såkaldte afbrydelige elvarme sælges kun i byer med vandkraftværker som er Nuuk, Tasiilaq, Qaqortoq, Narsaq, Sisimiut og Ilulissat.

Tidligere på året kom det frem, at Nukissiorfiit havde haft et stort underskud, og at økonomien i selskabet ikke hang sammen som følge af ensprisreformen, hvor Nukissiorfiit skal tage samme pris for energien over hele landet.

Nukissiorfiit: Strukturelt underskud hænger ikke sammen med varmepris

Sermitsiaq.AG har fået en kommentar fra Nukissiorfiit til, hvordan prissænkningen vil påvirke selskabets økonomi i forhold til underskuddet.

I et skriftligt svar, skriver Nukissiorfiit, at der ikke er sammenhæng mellem det strukturelle underskud og varmepriserne.

Selskabet understreger, at det er særligt prisen på den afbrydelig elvarme, der sænkes.

- Det giver mulighed for at udnytte billig grøn energi produceret på vores vandkraftværker, og dermed konverterer dieselforbrug (olie) til elforbrug (vedvarende energi), skriver Nukissiorfiit.