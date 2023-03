Nukissiorfiit lukker for 'sommervandsnet'

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. marts 2023 - 16:45

De borgere, der får rindende vand via sommervandsnet om sommeren i Qasigiannguit, kan i år forvente at få leveret vand til deres vandtank i stedet.

Ændringen sker, fordi Nukissiorfiit ikke må benytte sommervandsledningerne længere, da det ikke opfylder lovkrav om Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed under Miljøministeriet i Danmark, hvilket Nukissiorfiit er underlagt.

Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) er en metode, der sikrer, at vandkvaliteten er i orden, også i den periode der går mellem vandanalyser.

- Sommervandledningerne, også kaldet ”sommervandsnettet”, løber via uisolerede plastikslanger som ligger både over og under jorden. Om sommeren bliver slangerne opvarmet, hvilket øger risikoen for uønsket og skadelig bakterievækst i vandet, skriver Nukissiorfiit i en information til borgerne i Qasigiannguit.

Utilfreds borger

Nukissiorfiit informerer videre i en meddelelse, der er hængt op i Qasigiannguits lokale Pilersuisoq, at da Nukissiorfiit er underlagt lovkrav om DDS, at Nukissiorfiit er nødsaget til at stoppe leverancen af vand via sommervandledninger fra 1. januar 2023.

Lokalpolitiker, Aqqa Samuelsen (S), mener at det er uacceptabelt, at flere familier bliver ramt af, at vandnettet slukkes.

Han spørger, hvorfor sommervandsledningerne ikke er blevet erstattet med mere tidssvarende vandledninger, når man vidste, at sommervandsledningerne øger risikoen for bakterievækst i drikkevandet.

Nukissiorfiit informerer borgerne i Qasigiannguit om, at det stadig er muligt at få leveret vand via vandbiler, som det hidtil er blevet gjort.